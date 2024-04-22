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15:58, 22 апреля 2024 года

Главный тренер ФК "Орел" назвал игру команды в обороне безобразной

На несколько вопросов Евгений Поляков ответил на послематчевой пресс-конференции.


Видео: телеграм-канал ФК "Орел"

Главный тренер футбольного клуба "Орел" Евгений Поляков рассказал о причинах поражения команды в третьем матче LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизиона Б". Зелено-белые 21 апреля уступили подмосковному "Композиту" в гостях со счетом 2:3

Конечно, результат не удовлетворил. Безобразная игра нашей команды в обороне. Хочу поздравить хозяев, сегодня победил тот, кто больше хотел, - заявил Поляков после матча.

Также тренер отметил, что на результат немного повлияли погодные условия, в частности, сильный ветер. План на игру реализовать полностью не удалось. По словам Полякова, футболисты много теряли мяч в центре и начали нервничать, в результате чего проиграли.

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Сергей Силаев
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