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15:58, 22 апреля 2024 года Главный тренер ФК "Орел" назвал игру команды в обороне безобразной На несколько вопросов Евгений Поляков ответил на послематчевой пресс-конференции.





Видео: телеграм-канал ФК "Орел"

Главный тренер футбольного клуба "Орел" Евгений Поляков рассказал о причинах поражения команды в третьем матче LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизиона Б". Зелено-белые 21 апреля уступили подмосковному "Композиту" в гостях со счетом 2:3



– Конечно, результат не удовлетворил. Безобразная игра нашей команды в обороне. Хочу поздравить хозяев, сегодня победил тот, кто больше хотел, - заявил Поляков после матча.



Также тренер отметил, что на результат немного повлияли погодные условия, в частности, сильный ветер. План на игру реализовать полностью не удалось. По словам Полякова, футболисты много теряли мяч в центре и начали нервничать, в результате чего проиграли.



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Сергей Силаев



