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18:00, 21 апреля 2024 года

ФК «Орел» проиграл подмосковному «Композиту»

Матч прошёл в рамках LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б»


Футбольный клуб «Орел» пока не может победить после возвращения в профессионалы.  Матч третьего тура  «зелено-белые» проводили на выезде в Ногинске против «Композита». Открыли счет хозяева – точным ударом отметился Владислав Грязнов. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Композита». 

Во втором тайме обе команды раскрылись и начался обмен точными ударами по воротам. Дважды «орлы» сравнивали счет. Голы на счету Евгения Рагулькина и Максима Дмитриева. Но «Композит» оказался удачливее в реализации своим моментов. Итог – поражение «зелено-белых» со счетом 2:3. Этот проигрыш стал третьим подряд для нашей команды. Следующий матч орловцы  проведут на своем поле. 28 апреля «зелено-белые» примут тамбовский «Спартак».



Анастасия Дорохова
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