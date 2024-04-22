9 мая Орловский военно-исторический музей проведет День открытых дверей

Областная столица готовится к празднованию 9 мая.

9 мая Орловский военно-исторический музей проведет День открытых дверей. В честь праздника здесь пройдут музейные уроки, урок мужества "Была война, была Победа!", показы художественных и документальных патриотических фильмов, сообщает региональный информационный портал.



Отмечается, что в праздничные дни музеи города будут открыты для всех желающих.



Напомним, что в рамках празднования Дня Победы в парках областной столицы организуют массовые народные гуляния, детские игровые программы, концертные выступления, выставки, мастер-классы, спортивные состязания. Всего запланировано порядка 150 праздничных мероприятий, включая праздничный салют.