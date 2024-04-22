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13:59, 22 апреля 2024 года

9 мая Орловский военно-исторический музей проведет День открытых дверей

Областная столица готовится к празднованию 9 мая.


9 мая Орловский военно-исторический музей проведет День открытых дверей. В честь праздника здесь пройдут музейные уроки, урок мужества "Была война, была Победа!", показы художественных и документальных патриотических фильмов, сообщает региональный информационный портал.

Отмечается, что в праздничные дни музеи города будут открыты для всех желающих.
 
Напомним, что в рамках празднования Дня Победы в парках областной столицы организуют массовые народные гуляния, детские игровые программы, концертные выступления, выставки, мастер-классы, спортивные состязания. Всего запланировано порядка 150 праздничных мероприятий, включая праздничный салют.


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Артем Ежаков
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