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11:11, 22 апреля 2024 года В Орле на День Победы прогремит салют В городе планируется проведение праздничных мероприятий.



Фото: "Вести-Орел"

22 апреля на аппаратном совещании в областной администрации обсудили проведение праздничных мероприятий на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.



По словам мэра Орла Юрия Парахина, 8 мая в 10.00 с сквере Танкистов поднимут дубликат Знамени Победы, проведут митинг и возложат цветы. 9 мая на площади Ленина в 10.00 состоится парад Победы, а с 10.30 до 23.00 творческие коллективы будут выступать для орловцев.



В парках города будут организованы массовые народные гуляния, детские игровые программы, концертные выступления, выставки, мастер-классы, спортивные состязания. Салют состоится в 22.00 в двух точках: на слиянии Оки и Орлика и у КДЦ "Металлург".



Всего планируется провести порядка 150 праздничных мероприятий в областном центре. Глава региона обратил внимание на то, что в приоритете - безопасность.





Вести-Орёл



