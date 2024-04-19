пятница 19.04.2024 11:54:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
11:18, 19 апреля 2024 года Советский район в Орле снова встал в пробках Причина автомобильных заторов - дорожные работы.
Фото: Ольга Супонева
Утром 19 апреля в Советском районе Орла снова возникли пробки. Из-за дорожных работ было затруднено движение транспорта на улице 60-летия Октября в сторону Герценского моста. Очевидцы сообщают, что дорога была сужена до одной полосы.
Напомним, что вчера причиной многокилометровых пробок в Советском районе города стала авария легкового автомобиля с большегрузом, перевозившим доски. Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.