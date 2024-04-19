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11:18, 19 апреля 2024 года Советский район в Орле снова встал в пробках Причина автомобильных заторов - дорожные работы.



Фото: Ольга Супонева

Утром 19 апреля в Советском районе Орла снова возникли пробки. Из-за дорожных работ было затруднено движение транспорта на улице 60-летия Октября в сторону Герценского моста. Очевидцы сообщают, что дорога была сужена до одной полосы.



Напомним, что вчера причиной многокилометровых пробок в Советском районе города стала авария легкового автомобиля с большегрузом, перевозившим доски.





Вести-Орёл



