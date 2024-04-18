В Орле Советский район встал в огромной пробке из-за аварии с большегрузом
ДТП случилось на улице Октябрьской.
Фото: Сергей Мерцалов
В Орле утром 18 апреля Советский район оказался в многокилометровой пробке из аварии с большегрузом, перевозившим доски. На перекрестке улиц Полесской и Октябрьской водитель фуры столкнулся с легковым авто. В результате движение транспорта было парализовано сразу на нескольких улицах города.
На место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших пока не поступала.
После девяти часов утра движение автомобилей было восстановлено в обычном режиме.