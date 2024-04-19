Более 50 орловцев пройдут службу по призыву в Росгвардии
Новобранцев направят в воинские части Москвы, Калуги и Московской области.
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В ходе весенней призывной кампании 55 жителей Орловской области пройдут службу в Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, новобранцев отправят в воинские части Москвы, Калуги и Московской области.
Напомним, первые орловцы отправились служить 16 апреля. Всего из нашего региона призовут около 1000 человек. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе.