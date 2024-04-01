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20:25, 1 апреля 2024 года Первые орловцы уедут служить с 16 апреля В регионе стартовал весенний призыв на срочную службу.







В Орловской области начался весенний призыв на срочную службу. Он пройдет до 15 июля. В Орле планируется призвать порядка 250 человек, в области — около тысячи. Служить они будут в частях Московского и Ленинградского военного округов. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе.



Отправка в войска начнется уже с 16 апреля. Призывников ждут подразделения Президентского полка, Космических войск, Воздушно-десантных и других. Появились и новые подразделения, такие как Пограничные войска ФСБ. Орловцев туда раньше не отправляли.

Сергей Романов, начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: "Призывников в зону СВО направлять не будут. Также призывники не будут направляться для прохождения службы на новых территориях РФ: это ЛНР, ДНР, Херсонские и Запорожские области".







Эльза Ахмедбекова



