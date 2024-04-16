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9:02, 16 апреля 2024 года "Дворянка" в Орле будет готова к 9 мая. Работы на объекте продолжаются.





В Орле продолжается реконструкция сквера "Дворянское гнездо". Работы ведутся в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды". Сроки сдачи несколько раз переносились. Подрядчик заявил, что к 9 мая сквер будет готов. На объекте сейчас переделывают лестницу, под нее нужно сделать бетонное основание.





Анна Вайсергисер



