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11:41, 6 апреля 2024 года Ремонт Дворянки в Орле обещают завершить к 9 мая Сейчас в ландшафтном сквере продолжается благоустройство.



Фото: vk.com/mwdowin

К 9 мая 2024 года должен завершиться ремонт в ландшафтном сквере Дворянское гнездо в Орле. Об этом сообщил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.



Вдовин провел на месте совещание с подрядчиком.



- Обсудили график производства работ. Уточнили ряд аспектов, в частности, необходимость дополнительного укрепления нижней части второй лестницы, есть замечания по завершенным работам и другие вопросы. Я обратил внимание на необходимость увеличения темпов работ, к сожалению большого количества, строителей, на объекте я не увидел. Подрядчик обещал ко вторнику увеличить темпы работ и количество рабочих на всей Дворянке, - написал вице-спикер регионального парламета у себя в соцсетях.



Месяц назад готовность ремонта Дворянки оценивалась в 77%. Изначально сдать объект планировалось в 2023 году.





Ольга СУПОНЕВА



