суббота 6.04.2024 16:20:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:41, 6 апреля 2024 года

Ремонт Дворянки в Орле обещают завершить к 9 мая

Сейчас в ландшафтном сквере продолжается благоустройство.

Фото: vk.com/mwdowin

К 9 мая 2024 года должен завершиться ремонт в ландшафтном сквере Дворянское гнездо в Орле. Об этом сообщил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Вдовин провел на месте совещание с подрядчиком.

- Обсудили график производства работ. Уточнили ряд аспектов, в частности, необходимость дополнительного укрепления нижней части второй лестницы, есть замечания по завершенным работам и другие вопросы. Я обратил внимание на необходимость увеличения темпов работ, к сожалению большого количества, строителей, на объекте я не увидел. Подрядчик обещал ко вторнику увеличить темпы работ и количество рабочих на всей Дворянке, - написал вице-спикер регионального парламета у себя в соцсетях.

Месяц назад готовность ремонта Дворянки оценивалась в 77%. Изначально сдать объект планировалось в 2023 году.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.