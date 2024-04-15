Орловские дайверы поучаствовали в монтаже фонтана на Оке

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12:10, 15 апреля 2024 года
Орловские дайверы поучаствовали в монтаже фонтана на ОкеТоржественный запуск запланировали на 25 апреля.
В Орле на месте слияния Оки и Орлика начался монтаж 80-метрового фонтана. Торжественный запуск запланировали на 25 апреля. Проект выполнят на внебюджетные средства.
Высота струи будет 35 метров, а сам фонтан будет выполнен в виде крыльев орла. Его оснастят видеопроектором для лазерных шоу.
Работа велась и под водой. За водолазное обследование отвечали орловские дайверы.
Напомним, что тестовый запуск фонтана уже прошел в минувшие выходные.
Юлия Опанасюк
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