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12:27, 14 апреля 2024 года В Орле протестировали новый фонтан на Оке Официальный запуск намечен на 25 апреля.



Фото: пользователь "ВКонтакте" Орловский обыватель

В Орле в тестовом режиме провели запуск фонтана на Оке. Об этом сообщает региональный информационный портал. Официальный запуск этого водного украшения намечено на 25 апреля.



Работы идут за счет внебюджетных средств. Высота струи будет 35 метров, а сам фонтан выполнят в виде крыльев орла. Его оснастят видеопроектором для лазерных шоу. Работать фонтан будет все лето.





