В Орле протестировали новый фонтан на Оке

|
|воскресенье 14.04.2024 16:03:26
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:27, 14 апреля 2024 года
В Орле протестировали новый фонтан на ОкеОфициальный запуск намечен на 25 апреля.
Фото: пользователь "ВКонтакте" Орловский обыватель
В Орле в тестовом режиме провели запуск фонтана на Оке. Об этом сообщает региональный информационный портал. Официальный запуск этого водного украшения намечено на 25 апреля.
Работы идут за счет внебюджетных средств. Высота струи будет 35 метров, а сам фонтан выполнят в виде крыльев орла. Его оснастят видеопроектором для лазерных шоу. Работать фонтан будет все лето.
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.