Андрей Клычков принял участие в субботнике

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9:59, 13 апреля 2024 года
Андрей Клычков принял участие в субботникеГлава региона опилил деревья в сквере Семьи в Орле.
Фото: Александра Бахтина
13 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков вышел на городской субботник. Вместе с работниками департаментов он опилил деревья и убрал мусор в сквере Семьи.
Ранее глава региона сообщил, что будет участвовать в субботнике с сыном. Андрей Клычков также пригласил орловцев присоединиться к уборке.
- Выходим с девяти часов на объекты. Я пойду в сквер Семьи. Буду там работать. Возьму с собой среднего сына, - сообщил губернатор.
Вести-Орёл
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