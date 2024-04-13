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9:59, 13 апреля 2024 года Андрей Клычков принял участие в субботнике Глава региона опилил деревья в сквере Семьи в Орле.



Фото: Александра Бахтина

13 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков вышел на городской субботник. Вместе с работниками департаментов он опилил деревья и убрал мусор в сквере Семьи.



Ранее глава региона сообщил, что будет участвовать в субботнике с сыном. Андрей Клычков также пригласил орловцев присоединиться к уборке.



- Выходим с девяти часов на объекты. Я пойду в сквер Семьи. Буду там работать. Возьму с собой среднего сына, - сообщил губернатор.







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