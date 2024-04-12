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20:24, 12 апреля 2024 года Андрей Клычков с сыном уберут мусор в сквере Семьи Губернатор снова пригласил орловцев выйти на субботник.





13 апреля в Орле пройдет субботник. Губернатор Орловской области Андрей Клычков снова пригласил горожан выйти на уборку. В субботнике примут участие городская и областная администрации.



Глава региона с девяти утра вместе со средним сыном будут участвовать в субботнике в сквере Семьи.

"Выходим с девяти часов на объекты. Я пойду в сквер Семьи. Буду там работать. Возьму с собой среднего сына. Старший сейчас уехал, но на следующей неделе, в субботу, возьму всю мужскую часть семьи", — рассказал губернатор.





