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14:02, 11 апреля 2024 года

К середине июня в Орле отремонтируют улицу Комсомольскую

Объявлен поиск подрядчика.


Мэрия Орла объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на капитальный ремонт проезжей части и прилегающей территории по улице Комсомольской от Карачевского шоссе до Кромского шоссе. Начальная цена торгов превышает 22 миллиона рублей. Заявок от участников ждут до 18 апреля.

Работы должны закончить 15 июня 2024-го года. Контрактом предусмотрена семилетняя гарантия.

Напомним, что также объявлены торги на выполнение работ по увеличению уровня освещенности автомобильной дороги по улице Комсомольской. Речь идет об участке от улицы Красина до Карачевского шоссе.

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Артем Ежаков
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