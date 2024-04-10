Комсомольская улица в Орле станет светлее

На работы потратят 9,2 миллиона рублей

Мэрия Орла объявила электронный аукцион на выполнение работ по увеличению уровня освещенности автомобильной дороги по улице Комсомольской. Речь идет об участке от улицы Красина до Карачевского шоссе. Начальная цена превышает 9,2 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 18 апреля.



Срок выполнения работ — 60 календарных дней с момента заключения соглашения. Подрядчик обязан дать пятилетнюю гарантию.



Работы выполнят в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории Орла, обеспечения видимости в темное время суток и при непогоде, создания безопасных условий для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта.



Будущему подрядчику предстоит демонтировать существующие светильники и кронштейны, смонтировать новые, а также заменить питающие провода и выполнить пусконаладочные работы.