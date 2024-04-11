В Орле Колхозный мост ремонтируют с опережением графика
Для движения переправу планируют открыть в феврале 2025 года.
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Работы на Колхозном мосту в Орле ведутся с опережением графика. Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, переправу откроют в феврале 2025 года.
- Подрядчиком стала "Уваровская ПМК-22". Это хорошо знакомый нам подрядчик, который реконструировал Красный мост, построил мост через реку Оку в деревне Тайное. Работы в рамках контракта ведутся с опережением графика, - отметил глава региона.
Напомним, что новый Колхозный мост будет двухполосным. Его ширина составит 16 метров, а длина - более 71 метра.