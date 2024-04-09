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18:57, 9 апреля 2024 года В Орле начали ремонт Колхозного моста На объекте заняты три десятка рабочих.





В Орле начались работы на Колхозном мосту. Обветшавшую переправу демонтируют и возведут заново.



Подрядчик тот же, что занимался реконструкцией Красного моста – УПМК №22. Сейчас на объекте заняты 35 человек и несколько единиц техники.



Этой весной строители обустроят временную переправу для монтажа балок пролетного строения. По плану, двухполосный мост шириной в 16 метров будет готов в феврале 2025-го года.





Евгения Коростелева



