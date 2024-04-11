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10:52, 11 апреля 2024 года Мэрия Орла: окончательное решение о завершении отопительного сезона еще не принято В планах отключить тепло на следующей неделе.



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Как рассказал 10 апреля в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков, в Орле отопительный сезон планируют завершить 15 апреля.



– Мы с понедельника планируем отключить, но, как вы знаете, есть норматив, - заявил накануне глава региона.



По нормативам, решение принимается, когда в течение пяти суток температура воздуха составляет выше восьми градусов. В комментариях под прямым эфиром у главы региона жители областного центра решили задать еще несколько вопросов по отоплению. Ответ пришел от пресс-службы городской администрации.



– Окончательное решение о завершении отопительного сезона еще не принято. Отключение планируется произвести на следующей неделе, но, в первую очередь, будем ориентироваться на погодные условия. Следите за нашими новостями, - сказано в сообщении.



Как пояснили в департаменте ЖКХ региона, постепенное отключение тепла в многоквартирных домах планируется с 15 апреля, однако окончательное решение будет принято в соответствии с распоряжением муниципалитета.





Сергей Силаев



