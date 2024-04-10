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20:22, 10 апреля 2024 года
Отопительный сезон в Орле планируют окончить 15 апреляОб этом сообщил губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.
Отопительный сезон в Орле планируют окончить 15 апреля. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира.
По нормативам решение об отключении принимается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха будет выше восьми градусов.
"Мы с понедельника планируем отключить, но, как вы знаете, есть норматив", – заявил глава региона.
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