В сквере Танкистов Орла высадят 10 тысяч цветов

В Орле продолжаются озеленительные работы. Специалисты "Спецавтобазы" планируют посадить 10 тысяч цветов.
– Традиционно с наступлением устойчивого тепла мы начали высадку цветов на городские клумбы. Здесь, в сквере Танкистов, мы высаживаем виолу и цинерарию — цветы, устойчивые к резким изменениям погоды, - рассказали сотрудники "Спецавтобазы".
Работы в сквере завершат до конца недели, сообщили в администрации города. Напомним, эти же цветы – виолу и цинерарию – высадилинесколько дней назад на главной площади областного центра.