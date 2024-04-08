На клумбе перед памятником Ленину в Орле высадили виолу и цинерарию
Работу выполнили сотрудники "Спецавтобазы".
Фото: пресс-служба администрации Орла
8 апреля на центральной площади Орла перед памятником Ленину появились цветы. Виолу и цинерарию высадили сотрудники "Спецавтобазы". По их словам, это неприхотливые к погодным условиям растения.
- Мы украсили клумбу перед памятником Ленину - цветы заранее удобрили в наших теплицах. Все работы завершим уже сегодня, - рассказала бригадир "Спецавтобазы" Людмила Худакова.
Как сообщили в пресс-службеорловской мэрии, цветники и клумбы украсят в парках и скверах, на городских площадях, улицах и во дворах. В общей сложности в этом году в Орле высадят более 286 тысяч цветов, рассказала начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина.