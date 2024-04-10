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11:43, 10 апреля 2024 года В Орловской области несколько построек уничтожены после пала сухостоя Сотрудники МЧС за сутки выезжали на тушение почти 90 раз.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

На Орловщине за последние сутки пострадали от огня постройки в трех муниципалитетах: Болховском, Новосильском и Хотынецком районе. Пожарные выезжали на вызовы 9 апреля 89 раз, 70 из них - на тушение сухой травы и мусора.



По данным приложения "Термические точки", на территории региона было подтверждено 16 термических точек, как загорание сухой растительности. Жителям региона напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде штрафов.



В этот же день в Мценске эвакуировали семь человек из многоэтажки из-за возгорания на седьмом этаже.



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В Мценске эвакуировали семь человек из-за возгорания в многоэтажке









Сергей Силаев



