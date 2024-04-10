В Орловской области несколько построек уничтожены после пала сухостоя
Сотрудники МЧС за сутки выезжали на тушение почти 90 раз.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
На Орловщине за последние сутки пострадали от огня постройки в трех муниципалитетах: Болховском, Новосильском и Хотынецком районе. Пожарные выезжали на вызовы 9 апреля 89 раз, 70 из них - на тушение сухой травы и мусора.
По данным приложения "Термические точки", на территории региона было подтверждено 16 термических точек, как загорание сухой растительности. Жителям региона напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде штрафов.
В этот же день в Мценске эвакуировалисемь человек из многоэтажки из-за возгорания на седьмом этаже.