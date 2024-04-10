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11:08, 10 апреля 2024 года

В Мценске эвакуировали семь человек из-за возгорания в многоэтажке

Огонь полыхал на седьмом этаже.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Ночью 10 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире дома на улице Машиностроителей города Мценска. Когда пожарные приехали на место, из окна квартиры на седьмом этаже шел дым.

Задымление было сильным, поэтому понадобилась эвакуация жильцов. Из вышерасположенных квартир вывели семь амчан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорел кухонный гарнитур, закопчены коридор и кухня. Никто не пострадал, причину произошедшего установят специалисты.


Сергей Силаев
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