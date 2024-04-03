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20:45, 3 апреля 2024 года
Капитаном ФК "Орел" выбран Артем ЛукшаВице-капитанами стали Сергей Полосин, Евгений Рагулькин и Иван Щербаков.
Фото: телеграм-канал ФК "Орел"
Футболист Артем Лукша выбран капитаном зелено-белых на новый сезон. Такое решение озвучили 3 апреля на встрече членов команды с болельщиками.
В прошлом сезоне Лукша также был капитаном. Напомним, билеты на матчи будут стоить от 100 до 200 рублей. Первая домашняя игра запланирована на 14 апреля.
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Сергей Силаев
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