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18:47, 3 апреля 2024 года На матчи ФК "Орел" можно будет попасть за 100 рублей Это цена на Северную и Южную трибуны.



Фото: соцсети футбольного клуба

На встрече футболистов клуба "Орел" с болельщиками были озвучены цены на билеты. Как рассказал директор клуба Никита Фурсин, билеты на Северную и жную трибуны будет стоить 100 рублей, а на Западную - 200.



Можно будет приобрести и абонемент. Дети до 16 лет смогут приходить на матчи бесплатно.



На первый домашний матч, который пройдет 14 апреля в 15.00, все смогут попасть бесплатно. Билеты можно купить на официальном сайте клуба, который заработал недавно.





Сергей Силаев



