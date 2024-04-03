На площади Жукова в Орле высаживают молодые туи

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12:55, 3 апреля 2024 года
На площади Жукова в Орле высаживают молодые туи48 деревьев укоренят на месте высохших растений.
Фото: пресс-служба администрации города Орла
Специалисты "Спецавтобазы" продолжают озеленять областной центр. В настоящее время они высаживают молодые туи по периметру площади Маршала Жукова.
- Здесь, на месте высохших растений, появятся 48 молодых туй! Все работы планируется завершить уже завтра, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.
Напомним, ранее молодые туи были высажены в районе Почтового переулка.
Вести-Орёл
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