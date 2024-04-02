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17:00, 2 апреля 2024 года В Орле планируют высадить полторы тысячи деревьев Первые 10 саженцев укоренили в районе Почтового переулка.



Фото: архив

Вместе с экологическим двухмесячником в Орле стартовала пора озеленения города. В этом сезоне специалисты "Спецавтобазы" планируют высадить полторы тысячи деревьев.



Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, первые 10 саженцев туй укоренили в районе Почтового переулка. Скоро высадка деревьев начнется на площади Жукова.



- Кроме того, в наших теплицах уже выращены цветы для городских клумб, - рассказала начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина.





Сергей Мерцалов



