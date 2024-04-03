Под Орлом выявили нарушения в содержании дорог

Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области
На территории Мценского района выявили шесть автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с нарушениями содержания. Выездное обследование организовали специалисты департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.
Как сообщили в ведомстве, контролируемому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Напомним, что с 1 апреля к проверке дорог приступили в Орловском муниципальном округе. Комиссия изучает не только повреждения дорожного полотна после зимы, но и состояние тротуаров.