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13:30, 3 апреля 2024 года Под Орлом выявили нарушения в содержании дорог Выездное обследование провели в Мценском районе.



Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

На территории Мценского района выявили шесть автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с нарушениями содержания. Выездное обследование организовали специалисты департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.



Как сообщили в ведомстве, контролируемому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.



Напомним, что с 1 апреля к проверке дорог приступили в Орловском муниципальном округе. Комиссия изучает не только повреждения дорожного полотна после зимы, но и состояние тротуаров.



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Вести-Орёл



