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9:15, 2 апреля 2024 года В Орловском округе обследуют 126 километров дорог Работы продлятся до 30 апреля.



Фото: архив

В Орловском муниципальном округе проверяют состояние автодорог, отремонтированных в 2019-2023 годах по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-служба правительства региона, специалисты оценят состояние 126 километров дорог, которые еще находятся на гарантии у подрядчиков. Обследование продлится до 30 апреля 2024 года.



Комиссия проверяет не только повреждения дорожного полотна после зимы, но и состояние тротуаров. Акты с указанием всех выявленных дефектов направят подрядчикам.





Сергей Мерцалов



