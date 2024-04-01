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11:30, 1 апреля 2024 года

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о ДТП под Орлом

В страшной аварии погибли мужчина и 13-летняя девочка.

Фото: УМВД России по Орловской области

Трагедия случилась на 30-м километре автодороги Р-119 "Орел-Тамбов" в Свердловском районе 29 марта. Столкнулись большегрузы "Скания" и "КАМАЗ", а также легковой автомобиль "Дэу Нексия", который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 36-летний водитель "Дэу" и его пассажир - девочка 2011 года рождения - погибли на месте, а 32-летняя пассажирка иномарки получила телесные повреждения.

- Следственными органами ОМВД России по Свердловскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре, - сообщили в региональном ведомстве.

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