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11:29, 30 марта 2024 года В страшном ДТП под Орлом погибли 36-летний мужчина и 13-летняя девочка Авария случилась 29 марта на 30-м километре автодороги "Орел-Тамбов".



Фото: УМВД России по Орловской области

В Свердловском районе в страшной аварии погибли мужчина и 13-летняя девочка. ДТП с двумя грузовиками и иномаркой произошло 29 марта на 30 километре автодороги "Орел-Тамбов". Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Предварительно установлено, что 55-летний водитель большегруза "Скания", обгоняя попутный автомобиль "КАМАЗ", столкнулся с ним, а после этого врезался в легковушку "Дэу Нексия". В результате ДТП 36-летний водитель "Дэу" и пассажир - 13-летняя девочка - погибли на месте. Еще одна пассажирка иномарки - 32-летняя женщина - получила легкие травмы.



В отношении водителя автомобиля "Скания" возбудили уголовное дело.





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