В страшном ДТП под Орлом погибли 36-летний мужчина и 13-летняя девочка
Авария случилась 29 марта на 30-м километре автодороги "Орел-Тамбов".
Фото: УМВД России по Орловской области
В Свердловском районе в страшной аварии погибли мужчина и 13-летняя девочка. ДТП с двумя грузовиками и иномаркой произошло 29 марта на 30 километре автодороги "Орел-Тамбов". Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Предварительно установлено, что 55-летний водитель большегруза "Скания", обгоняя попутный автомобиль "КАМАЗ", столкнулся с ним, а после этого врезался в легковушку "Дэу Нексия". В результате ДТП 36-летний водитель "Дэу" и пассажир - 13-летняя девочка - погибли на месте. Еще одна пассажирка иномарки - 32-летняя женщина - получила легкие травмы.
В отношении водителя автомобиля "Скания" возбудили уголовное дело.