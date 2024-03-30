Главная » Новости



14:00, 30 марта 2024 года Еще шесть мостов остаются в зоне подтопления в Орловской области Мониторинг обстановки ведут сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

По состоянию на 29 марта в регионе подтоплены шесть низководных мостов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, речь идет о переправах в Орловском округе, Мценском, Малоархангельском и Залегощенском районах. Из-за ЧП жизнеобеспечение населения не нарушено.



Напомним, что 28 марта от воды освободился мост в деревне Гать Орловского округа. В зоне подтопления он находился несколько дней.



Читайте также: Мост в деревне Гать под Орлом открыли для движения





Вести-Орёл



