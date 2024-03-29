Мост в деревне Гать под Орлом открыли для движения
Вода освободила переправу 28 марта.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
Низководный мост в деревне Гать Орловского муниципального округа открыли для движения транспорта. Как сообщили в ГУП ОО "Дорожная служба", вода освободила переправу 28 марта. На мост вернули перильные ограждения.
Напомним, что в зоне подтопления переправа через Оку в деревне Гать оказалась несколько дней назад. Движение по ней было перекрыто.
В настоящее время в Орловской области затопленными остаются семь низководных мостов. За ситуацией наблюдают сотрудники МЧС.