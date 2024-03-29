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11:30, 29 марта 2024 года Мост в деревне Гать под Орлом открыли для движения Вода освободила переправу 28 марта.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Низководный мост в деревне Гать Орловского муниципального округа открыли для движения транспорта. Как сообщили в ГУП ОО "Дорожная служба", вода освободила переправу 28 марта. На мост вернули перильные ограждения.



Напомним, что в зоне подтопления переправа через Оку в деревне Гать оказалась несколько дней назад. Движение по ней было перекрыто.



В настоящее время в Орловской области затопленными остаются семь низководных мостов. За ситуацией наблюдают сотрудники МЧС.







Вести-Орёл



