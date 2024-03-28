В городах Орловской области начнут эвакуировать брошенный транспорт
Под это в регионе готовится документальная база.
В правительстве Орловской области готовят документы, которые законодательно дадут право эвакуировать брошенный на улицах городов автотранспорт. О том, куда его будут отвозить, и где его потом можно будет найти, пока не сообщается. Этот вопрос на рассмотрении.
Брошенные во дворах и на обочинах машины занимают место и порой создают неудобства, включая невозможность подъезда транспорта спецслужб.