Главная » Новости



16:30, 28 марта 2024 года В городах Орловской области начнут эвакуировать брошенный транспорт Под это в регионе готовится документальная база.





В правительстве Орловской области готовят документы, которые законодательно дадут право эвакуировать брошенный на улицах городов автотранспорт. О том, куда его будут отвозить, и где его потом можно будет найти, пока не сообщается. Этот вопрос на рассмотрении.



Брошенные во дворах и на обочинах машины занимают место и порой создают неудобства, включая невозможность подъезда транспорта спецслужб.



Читайте также: Орловцам напомнили способы борьбы с автохламом





Анна Вайсергисер



