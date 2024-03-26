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20:45, 25 марта 2024 года Орловцам напомнили способы борьбы с автохламом Брошенные во дворах и на обочинах машины занимают место и порой создают неудобства.







Брошенные машины встречаются во всех уголках Орла. Они занимают место и порой создают неудобства. Хозяина "автохлама" можно привлечь к ответственности, если машина припаркована не по правилам.

Руслан Макаров, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России по Орловской области: "Если это места, где это запрещено – остановка или стоянка, или машина стоит на расстоянии менее пяти метров до пешеходного перехода, то за это будут предусмотрены административные штрафы". Если автомобиль просто припаркован во дворе без нарушений, сотрудники ГИБДД помочь не в силах. Есть другой способ.

Евгения Антипова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и аналитической работе администрации города Орла: "Если вдруг горожане обнаружили бесхозный автомобиль в своем МКД, вы можете обратиться в территориальное управление по своему району". Таких обращений поступает не так много – порядка десятка за последние три года. Также всегда можно пробовать разыскать владельца и договариваться лично.





Владимир Маряшин



