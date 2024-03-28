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14:00, 28 марта 2024 года В одном из детских садов Орла нашли молоко с антибиотиками Продукция принадлежит Болховскому сыродельному заводу.



Фото: архив

Пастеризованное молоко и кефир, в которых содержится антибиотик, обнаружили специалисты Россельхознадзора в одном из детских садов Орла. Проверка состоялась 14 марта.



Некачественную продукцию выявили благодаря лабораторному анализу. В частности, в пробах специалисты нашли азитромицин в количестве 11,62 мкг/кг.



- Принято решение о признании недействительными двух деклараций о соответствии молочной продукции АО Болховский сыродельный завод, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Вся необходимая информация направлена в прокуратуру Орловской области.



Отметим, что это не первый случай, когда детские сады Орла снабжали опасной для здоровья продукцией. Ранее азитромицин обнаружили в молоке, которое поставлял в дошкольные учреждения города предприниматель из Рязанской области.



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Сергей Мерцалов



