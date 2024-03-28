В одном из детских садов Орла нашли молоко с антибиотиками
Продукция принадлежит Болховскому сыродельному заводу.
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Пастеризованное молоко и кефир, в которых содержится антибиотик, обнаружили специалисты Россельхознадзора в одном из детских садов Орла. Проверка состоялась 14 марта.
Некачественную продукцию выявили благодаря лабораторному анализу. В частности, в пробах специалисты нашли азитромицин в количестве 11,62 мкг/кг.
- Принято решение о признании недействительными двух деклараций о соответствии молочной продукции АО Болховский сыродельный завод, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Вся необходимая информация направлена в прокуратуру Орловской области.
Отметим, что это не первый случай, когда детские сады Орла снабжали опасной для здоровья продукцией. Ранее азитромицин обнаружили в молоке, которое поставлял в дошкольные учреждения города предприниматель из Рязанской области.