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9:31, 5 марта 2024 года В одном из детсадов Орла обнаружено молоко с азитромицином Некачественный продукт для детей поставил предприниматель из Рязанской области.



Фото: архив "Вестей"

В Орле проверка Россельхознадзора выявила опасное молоко в одном из детских садов. В продукции было превышено допустимое количество антибиотика азитромицин.



Продукт, молоко жирностью 3,2%, поставил в дошкольное учреждение предприниматель из Рязанской области.



- По результатам лабораторных исследований в отношении образца молока производства ИП Исаев В.Н. (Рязанская область), обнаружено: присутствие массовой доли азитромицина (установлено значение 35,66 мкг/кг, в норме – не допускается). На основании полученных результатов лабораторных исследований, принято решение о признании недействительной декларации о соответствии ИП Исаева В.Н, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Ведомство направило информацию о результатах исследования в прокуратуру и Россельхознадзор Рязанской области.





Ольга СУПОНЕВА



