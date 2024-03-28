Для больницы Семашко в Орле закупят операционный микроскоп
Стоимость оборудования – более 44 миллионов рублей.
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В первичный сосудистый центр больницы имени Семашко поступит операционный микроскоп. Стоимость медоборудования - более 44 миллионов рублей.
Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", покупка микроскопа - это еще один шаг к обновлению операционной, где в перспективе будут проводиться эндоваскулярные вмешательства. В прошлом году для городской больницы приобрели ангиограф.
Напомним, что на оснащение сосудистых центров Орловской области современным медицинским оборудованием выделили 92 миллиона рублей по нацпроекту "Здравоохранение". В 2024 году на федеральные средства в медучреждения региона закупят девять единиц оборудования.