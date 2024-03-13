Для сосудистых центров Орловской области закупят новое оборудование
92 миллиона рублей выделят благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024 году продолжится оснащение сосудистых центров нашего региона. Для них закупят оборудование более чем на 92 миллиона рублей. Средства выделят благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Новые устройства получат региональный и первичные сосудистые центры: Областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи имени Семашко, а также Мценская и Ливенская ЦРБ. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.