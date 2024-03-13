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14:00, 13 марта 2024 года Для сосудистых центров Орловской области закупят новое оборудование 92 миллиона рублей выделят благодаря нацпроекту "Здравоохранение".



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году продолжится оснащение сосудистых центров нашего региона. Для них закупят оборудование более чем на 92 миллиона рублей. Средства выделят благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".



Новые устройства получат региональный и первичные сосудистые центры: Областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи имени Семашко, а также Мценская и Ливенская ЦРБ. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.





Вести-Орёл



