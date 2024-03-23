суббота 23.03.2024 23:16:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:30, 23 марта 2024 года

Орловчанка рассказала, что происходило во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Жительница региона стала очевидцем страшных событий.



В пятницу 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт. Четыре вооруженных террориста стреляли в безоружных людей, позже преступников задержали спецслужбы. По последним данным Следственного комитета РФ, погибших не менее 133 человек, еще больше 100 пострадавших находятся в больницах Москвы и Подмосковья, за их жизни борются медики.

На концерт с мужем в ту пятницу пришла и орловчанка Оксана Турбина. Она рассказала "Вести-Орел" то, что видела собственными глазами.

Пришли мы на место, прошли охрану, буквально без пяти восемь [19.55]. И спустились вниз, в гардероб на первый этаж, чтобы сдать одежду. Сдали ее и уже направились обратно к эскалатору, чтобы подняться наверх, когда раздались хлопки и кто-то рядом сказал: "Это теракт, там стреляют".

И с эскалатора мы не узнали, звуки были как трещетка. Сначала разрозненные, потом частые, я никогда бы не поняла, что это стрельба. Было желание подняться наверх и посмотреть, но в это время сверху с эскалатора вниз спускались люди, женщина кричала, что там убили девочку. Из гардероба напротив эскалатора был выход, народ побежал туда к выходу. Мы тоже побежали к выходу, но уже начиналась давка, люди, принимающие гостей, показали, где выход, но они не успели открыть вторую створку. Народ напирал, мы поняли, что образуется давка и спрятались.

Было ощущение, что начнут стрелять в спину, так близко были эти звуки стрельбы. Мы спрятались в гардеробе - под одежду забрались, но когда уже перестал народ напирать, а с эскалатора никто не спускался, гардеробщики сказали "Скорее на выход". Больше им спасибо, они были напуганы, но не растерялись, - вспоминает ужасные подробности теракта орловчанка Оксана Турбина.


Орловцы шокированы произошедшим и скорбят вместе со всей страной.

Был шок вообще. Мы очень переживали, смотрели за новостями, - поделился житель города Орла.

Я до сих пор в себя не могу прийти. Мы искренне со всеми там. Желаем всем поддержки, нужно держаться всем вместе, - рассказала местная жительница.

В Орле люди несут цветы к стене памяти, выражая свою боль и сочувствие. На билбордах областного центра транслируют скорбные надписи и видео, напоминающие о памятной трагической дате и теракте. В регионе приспустили государственные флаги. Культурно-массовые мероприятия 23-24 марта, а также частично 25 марта отменены.

В пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования близким погибших.

Вся Орловщина скорбит по жертвам теракта и выражает соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Невозможно понять умысел тех, кто совершил это бесчеловечное преступление. Информация о задержании всех причастных к этой страшной трагедии уже поступила. Уверен, правоохранительные органы сделают все, чтобы установить причины, заказчиков и всех исполнителей этого преступления. На фоне спецоперации такие события в очередной раз поднимают градус нашего внимания к обеспечению безопасности населения. Вчера сразу же после поступления информации о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" в регионе были предприняты дополнительные меры безопасности: усилены наряды полицейских, охрана социальных объектов. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к отмене спортивных и культурно-массовых мероприятий на выходные. Часть подобных мероприятий решено отменить и в понедельник, - сказал глава региона.

В храмах Орловщины прошли заупокойные литии по жертвам теракта. 

В эти трагичные дни для всего нашего народа православная церковь сугубо молится о тех, кто погиб в террористическом акте, сугубо молится за тех, кто потерял своих близких, за тех, кто получил ранение. Дай Бог, чтобы наши сердца были полны молитвы, сострадания и соучастия. Только тогда, объединившись вместе, мы можем перенести горе и сделать правильные выводы из сложившейся трагичной ситуации, - сказал митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.