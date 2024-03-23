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18:30, 23 марта 2024 года Орловчанка рассказала, что происходило во время теракта в "Крокус Сити Холле" Жительница региона стала очевидцем страшных событий.







В пятницу 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт. Четыре вооруженных террориста стреляли в безоружных людей, позже преступников задержали спецслужбы. По последним данным Следственного комитета РФ, погибших не менее 133 человек, еще больше 100 пострадавших находятся в больницах Москвы и Подмосковья, за их жизни борются медики.



На концерт с мужем в ту пятницу пришла и орловчанка Оксана Турбина. Она рассказала "Вести-Орел" то, что видела собственными глазами.



– Пришли мы на место, прошли охрану, буквально без пяти восемь [19.55]. И спустились вниз, в гардероб на первый этаж, чтобы сдать одежду. Сдали ее и уже направились обратно к эскалатору, чтобы подняться наверх, когда раздались хлопки и кто-то рядом сказал: "Это теракт, там стреляют".



И с эскалатора мы не узнали, звуки были как трещетка. Сначала разрозненные, потом частые, я никогда бы не поняла, что это стрельба. Было желание подняться наверх и посмотреть, но в это время сверху с эскалатора вниз спускались люди, женщина кричала, что там убили девочку. Из гардероба напротив эскалатора был выход, народ побежал туда к выходу. Мы тоже побежали к выходу, но уже начиналась давка, люди, принимающие гостей, показали, где выход, но они не успели открыть вторую створку. Народ напирал, мы поняли, что образуется давка и спрятались.



Было ощущение, что начнут стрелять в спину, так близко были эти звуки стрельбы. Мы спрятались в гардеробе - под одежду забрались, но когда уже перестал народ напирать, а с эскалатора никто не спускался, гардеробщики сказали "Скорее на выход". Больше им спасибо, они были напуганы, но не растерялись, - вспоминает ужасные подробности теракта орловчанка Оксана Турбина.





Орловцы шокированы произошедшим и скорбят вместе со всей страной.



– Был шок вообще. Мы очень переживали, смотрели за новостями, - поделился житель города Орла.



– Я до сих пор в себя не могу прийти. Мы искренне со всеми там. Желаем всем поддержки, нужно держаться всем вместе, - рассказала местная жительница.



В Орле люди несут цветы к стене памяти, выражая свою боль и сочувствие. На билбордах областного центра транслируют скорбные надписи и видео, напоминающие о памятной трагической дате и теракте. В регионе приспустили государственные флаги. Культурно-массовые мероприятия 23-24 марта, а также частично 25 марта отменены.



В пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования близким погибших.



– Вся Орловщина скорбит по жертвам теракта и выражает соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Невозможно понять умысел тех, кто совершил это бесчеловечное преступление. Информация о задержании всех причастных к этой страшной трагедии уже поступила. Уверен, правоохранительные органы сделают все, чтобы установить причины, заказчиков и всех исполнителей этого преступления. На фоне спецоперации такие события в очередной раз поднимают градус нашего внимания к обеспечению безопасности населения. Вчера сразу же после поступления информации о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" в регионе были предприняты дополнительные меры безопасности: усилены наряды полицейских, охрана социальных объектов. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к отмене спортивных и культурно-массовых мероприятий на выходные. Часть подобных мероприятий решено отменить и в понедельник, - сказал глава региона.



В храмах Орловщины прошли заупокойные литии по жертвам теракта.



– В эти трагичные дни для всего нашего народа православная церковь сугубо молится о тех, кто погиб в террористическом акте, сугубо молится за тех, кто потерял своих близких, за тех, кто получил ранение. Дай Бог, чтобы наши сердца были полны молитвы, сострадания и соучастия. Только тогда, объединившись вместе, мы можем перенести горе и сделать правильные выводы из сложившейся трагичной ситуации, - сказал митрополит Орловский и Болховский Тихон.







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