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14:21, 23 марта 2024 года Орловцы несут цветы в память о погибших в ходе теракта Мемориал появился в центре Орла.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле появился мемориал, куда местные жители приносят цветы в память о погибших в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Он находится около Александровского моста. Гвоздики в память о жертвах террористического акта возложил губернатор Андрей Клычков.



По последним данным Следкома, число жертв составило 115 человек. Однако цифра возрастет, заявляли в ведомстве. В больницах Москвы и Подмосковья находится 121 человек, врачи делают все возможное.





Сергей Силаев



