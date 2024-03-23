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15:14, 23 марта 2024 года Андрей Клычков рассказал о принятых мерах безопасности в Орловской области Это связано с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".





Видео: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в регионе приняты меры безопасности в связи с трагедией в подмосковном Красногорске.



– Страшная трагедия вчера произошла в Красногорске Московской области. Вся Орловщина скорбит по жертвам теракта и выражает соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Невозможно понять умысел тех, кто совершил это бесчеловечное преступление, - отметил глава региона.



Андрей Клычков заверил, что накануне, после поступления информации о террористическом акте, в Орловской области предприняли меры безопасности: усилили наряды полицейских, охрану социальных объектов.



Также глава региона попросил жителей с пониманием отнестись к отмене культурно-массовых мероприятий на выходные. Помимо этого, большое количество орловцев обратилось с просьбой организовать мемориалы памяти погибших в ходе теракта. Такой мемориал уже появился на улице Ленина у МФЦ в Орле.



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Сергей Силаев



