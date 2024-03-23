Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

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10:40, 23 марта 2024 года
Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с терактом в ПодмосковьеПост глава региона опубликовал в соцсетях.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших в подмосковном "Крокус Сити Холле".
– От себя лично и от жителей Орловской области приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал глава региона в телеграм-канале.
Андрей Клычков назвал действия террористов подлыми и трусливыми и выразил уверенность в том, что организаторы и те, кто совершил чудовищный террористический акт, понесут наказание.
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