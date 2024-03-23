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10:40, 23 марта 2024 года Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье Пост глава региона опубликовал в соцсетях.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших в подмосковном "Крокус Сити Холле".



– От себя лично и от жителей Орловской области приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал глава региона в телеграм-канале.



Андрей Клычков назвал действия террористов подлыми и трусливыми и выразил уверенность в том, что организаторы и те, кто совершил чудовищный террористический акт, понесут наказание.



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Сергей Силаев



