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22:30, 22 марта 2024 года
В Орловской области отменены все культурно-массовые мероприятия в выходныеОб этом заявил губернатор Андрей Клычков.
В Орловской области отменены все культурно-массовые мероприятия в выходные. Это связано с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".
По предварительным данным ФСБ России, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "На фоне сложившейся ситуации принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий".
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