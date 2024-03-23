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22:30, 22 марта 2024 года В Орловской области отменены все культурно-массовые мероприятия в выходные Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области отменены все культурно-массовые мероприятия в выходные. Это связано с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "На фоне сложившейся ситуации принял решение об отмене на территории Орловской области в эти выходные всех культурно-массовых мероприятий". По предварительным данным ФСБ России, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали.





