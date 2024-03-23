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10:28, 23 марта 2024 года

В вузах Орла решили отказаться от очных занятий 23 марта

Некоторые студенты освобождены от пар.

Фото: архив

В Орле после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" приняты решения о переводе на дистанционное обучение или об отмене занятий в учебных заведениях региона.

Так, в Орловском государственном университете вечером 23 марта заявили, что запланированные мероприятия на субботу отменяются, а занятия переводятся на дистанционный формат. Как стало известно корреспонденту "Вести-Орел", некоторые кафедры решили отменить занятия. Часть аспирантов тоже не будет учиться.

Также полностью отменены занятия в Орловском государственном институте культуры. В аграрном университете отменили День открытых дверей. В орловском филиале РАНХиГС занятия отменены.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона принял решение об отмене культурно-массовых мероприятий на территории области 23-24 марта.


Сергей Силаев
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