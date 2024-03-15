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17:02, 15 марта 2024 года Выборы президента в Орловской области проходят в штатном режиме ГТРК "Орел" рассказала о ходе голосования в эфире федерального канала.







ГТРК "Орел" рассказала о ходе выборов президента РФ в эфире "Россия 24". В регионе открыто почти 700 избирательных участков. Отпечатано больше 600 тысяч бюллетеней.



За выборами следят более двух тысяч наблюдателей. Явка на 15:00 в первый день голосования превысила 26%. Выборы проходят в штатном режиме.





