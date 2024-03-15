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16:14, 15 марта 2024 года Более четверти избирателей в Орловской области поучаствовали в выборах президента Таковы данные на 15:00 15 марта.





В Орловской области 15 марта продолжается голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка в регионе на 15:00 по московскому времени составила 26,37%.



Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева в эфире телеканала "Россия 24".



– Явка в Орловской области на 15.00 превысила 26%, – сказала она.



Избирательные участки закроются в 20:00. Голосование продолжится 16 и 17 марта.





