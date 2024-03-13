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14:30, 13 марта 2024 года

Проверку бойлеров в трех районах Орла перенесли на начало апреля

Изначально она планировалась на 13 и 14 марта.


Временное отключение горячей воды по ряду адресов в Железнодорожном, Советском и Северном районах Орла 13 и 14 марта отменяется. Об этом сообщает орловский филиал АО "Квадра".
"Отключения, которые мы изначально планировали провести с целью проверки бойлеров ЦТП на улицах Н. Дубровинского, Металлургов, М. Горького, Герцена, Раздольная, Б. Победы переносятся на 3 и 4 апреля", – сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что из-за проверки бойлеров на четыре часа планировали отключить горячую воду в десятках домов в Орле.

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Артем Ежаков
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