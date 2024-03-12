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15:00, 12 марта 2024 года

Десятки домов в Орле временно останутся без горячей воды

Отключения запланированы на 13 и 14 марта.


13 и 14 марта в Железнодорожном, Советском и Северном районах Орла пройдут плановые проверки бойлеров центральных тепловых пунктов. Из-за этого ряд домов с 9:00 до 13:00 останется без горячей воды, сообщили в орловском филиале АО "Квадра".

13 марта ограничение затронет следующие адреса:

• ул. Новосильская, д. 2, 6, 8;
• ул. пер. Речной, д. 11;
• ул. набережная Дубровинского, д. 58;
• ул. Металлургов, д. 14а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 75;
• ул. Рощинская, д. 9а, 11, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25;
• ул. Максима Горького, д. 115, 117;
• ул. Андрианова, д. 5, 7;
• ул. Костомаровская, д. 1, 3, 5;
• ул. Октябрьская, д. 132а, 134, 136.

14 марта подачу горячей воды приостановят по адресам:

• ул. Революции, д. 30, 34;
• ул. Песковская, д. 19;
• ул. Советская, д. 34;
• ул. Раздольная, д. 84;
• ул. Металлургов, д. 54;
• ул. Бульвар Победы, д. 1, 2, 4.


Артем Ежаков
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